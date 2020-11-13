محمد موسى: القضاء التركي مسيس في عهد راعي الإرهاب أردوغان

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قال الإعلامي محمد موسى، إن تقرير المعارضة حول اعتقال نحو 63 ألف شخص خلال 5 سنوات بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان يؤكد أن القضاء التركي أصبح مسيس في عهد راعي الإرهاب أردوغان".



وتابع "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، حكومة حزب العدالة والتنمية ترهب الشعب التركي، وتساءل قائلا: "منظمة العفو الدولية وفريدرش ناومان وهيومان رايتس ووتش هو أنتم مغمضين عينيكم ليه؟.



وأتم "موسى"، قائلا: "لماذا لم يتم تشكيل لجان للتحقيق في تورط القضاء التركي في تنفيذ هذه العمليات دون وجه حق لمجاملة رئيس الدولة؟".