اتحاد الكرة" يكشف تطورات الحالة الصحية لصلاح بعد إصابته بكورونا (فيديو)

اتحاد الكرة" يكشف تطورات الحالة الصحية لصلاح بعد إصابته بكورونا (فيديو)
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:10 م
داليا الحسين
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قال عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، إنه تم إجراء مسحة طبية للكابتن محمد صلاح لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، وتبين إصابته بفيروس كورونا، وبعد ذلك تمت إعادة المسحة مرة أخرى، وتأكدت الإصابة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"،المذاع على فضائية "النهار"، أن حالة محمد صلاح جيدة جدا، ومطمئنة، ولم تظهر عليه أي أعراض، لافتا إلى أنه سيخضع لبروتوكول علاج وزارة الصحة المصرية لعلاج كورونا.
واستكمل أنه تم إجراء مسحة لكل لاعبي منتخب مصر، ولكن نتيجتها كانت سلبية ولم تثبت الإصابة بالكورونا، موضحا أن أسرة محمد صلاح لم يصب منهم أحد بالكورونا،ولكن سيتخذ إجراء احترازي بإجراء مسحة لكل من خالط اللاعب خلال الفترة الماضية.
ونوه رئيس اتحاد الكرة، إلى أن حالة محمد صلاح المعنوية جيدة جدا،و مطمئنة للغاية.
وتعرض النجم المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى للإصابة بفيروس كورونا، عقب خضوعه لمسحة جديدة ضمن صفوف المنتخب الوطنى.
وأصدر اتحاد الكرة بيان، قال خلاله أن المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم أظهرت إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.
وخضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين.
ويخضع نجمنا الدولى لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"،المذاع على فضائية "النهار"، أن حالة محمد صلاح جيدة جدا، ومطمئنة، ولم تظهر عليه أي أعراض، لافتا إلى أنه سيخضع لبروتوكول علاج وزارة الصحة المصرية لعلاج كورونا.
واستكمل أنه تم إجراء مسحة لكل لاعبي منتخب مصر، ولكن نتيجتها كانت سلبية ولم تثبت الإصابة بالكورونا، موضحا أن أسرة محمد صلاح لم يصب منهم أحد بالكورونا،ولكن سيتخذ إجراء احترازي بإجراء مسحة لكل من خالط اللاعب خلال الفترة الماضية.
ونوه رئيس اتحاد الكرة، إلى أن حالة محمد صلاح المعنوية جيدة جدا،و مطمئنة للغاية.
وتعرض النجم المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى للإصابة بفيروس كورونا، عقب خضوعه لمسحة جديدة ضمن صفوف المنتخب الوطنى.
وأصدر اتحاد الكرة بيان، قال خلاله أن المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم أظهرت إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.
وخضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين.
ويخضع نجمنا الدولى لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.