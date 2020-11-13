اتحاد الكرة" يكشف تطورات الحالة الصحية لصلاح بعد إصابته بكورونا (فيديو)

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قال عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، إنه تم إجراء مسحة طبية للكابتن محمد صلاح لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، وتبين إصابته بفيروس كورونا، وبعد ذلك تمت إعادة المسحة مرة أخرى، وتأكدت الإصابة.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"،المذاع على فضائية "النهار"، أن حالة محمد صلاح جيدة جدا، ومطمئنة، ولم تظهر عليه أي أعراض، لافتا إلى أنه سيخضع لبروتوكول علاج وزارة الصحة المصرية لعلاج كورونا.



واستكمل أنه تم إجراء مسحة لكل لاعبي منتخب مصر، ولكن نتيجتها كانت سلبية ولم تثبت الإصابة بالكورونا، موضحا أن أسرة محمد صلاح لم يصب منهم أحد بالكورونا،ولكن سيتخذ إجراء احترازي بإجراء مسحة لكل من خالط اللاعب خلال الفترة الماضية.



ونوه رئيس اتحاد الكرة، إلى أن حالة محمد صلاح المعنوية جيدة جدا،و مطمئنة للغاية.



وتعرض النجم المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى للإصابة بفيروس كورونا، عقب خضوعه لمسحة جديدة ضمن صفوف المنتخب الوطنى.



وأصدر اتحاد الكرة بيان، قال خلاله أن المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم أظهرت إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.



وخضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين.



ويخضع نجمنا الدولى لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.

