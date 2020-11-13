محمد موسى يكشف تفاصيل صراع قنوات الإرهابية على كعكة التمويلات (فيديو)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إن هناك تخبط شديد وحرب وصراع بتشهده أروقة وسائل إعلام الإخوان الإرهابية، بسبب التمويلات الخارجية من أجل التحريض ضد مصر والدول العربية المستقرة لإحداث حالة من الفتنة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،: "هنكشف شوية معلومات مهمة ومن ضمنها أن هناك حربًا داخلية بيشهدها إعلام الإخوان الارهابية بسبب الخلاف على تمويل الفضائيات الإخوانية اللي بتبث الفتنة والتحريض في المنطقة العربية".

وتابع محمد موسى: "المعلومات بتقول إنه خلال الفترة اللي فاتت قنوات الإخوان الإرهابية شهدت صراع وهجوم متبادلا بين قنوات الإخوان، وعلى رأسها شاشة مكملين التي يديرها الإخواني عزام التميمي، وبيشتغل فيها الواد سوكه الشهير بمحمد ناصر، وبين مقدمى البرامج في قناة العربي الجديد اللي بيديرها الإرهابي الماسوني عزمي بشارة".

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