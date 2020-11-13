الباز عن جولات السيسي: "الرئيس لا ركن للراحة أبدا"

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قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد من اليونان، بعد زيارة رسمية مهمة جدا، شهدت الحديث عن علاقة مصر واليونان، وموقف مصر من المضايقات التي تتعرض لها اليونان، ونزل اليوم لتفقد المشروعات القومية.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه توقع أن الرئيس السيسي لن يقوم بجولته المعتادة يوم الجمعة بسبب إرهاقه في زيارته الأخيرة إلى اليونان.



وأكد "الباز"، أن الرئيس السيسي لا يركن للراحة أبدا، ويخرج ويتفقد الأعمال والمشروعات ومستوى التنفيذ بنفسه، موضحًا أن الرئيس تحدث مع التنفيذيين حول المشروعات، وتكلم عن معدل الانجاز، وفي نفس الوقت طالبهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية، لأننا على أعتاب الموجة الثانية من كورونا.



وتابع: "احنا قدام إدارة لا تهدأ، وتواصل عملها طول الوقت، لأن جزء من أزماتنا في مصر أننا بنعمل مشروعات ونبدأ ننفذ بس هذه المشروعات تفتقد لعنصر المتابعة، والسيسي وضع سياسة جديدة في العمل وهي المتابعة الدائمة".