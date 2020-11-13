الباز عن جولات السيسي: "الرئيس لا ركن للراحة أبدا"

الباز عن جولات السيسي: "الرئيس لا ركن للراحة أبدا"
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:07 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد من اليونان، بعد زيارة رسمية مهمة جدا، شهدت الحديث عن علاقة مصر واليونان، وموقف مصر من المضايقات التي تتعرض لها اليونان، ونزل اليوم لتفقد المشروعات القومية.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه توقع أن الرئيس السيسي لن يقوم بجولته المعتادة يوم الجمعة بسبب إرهاقه في زيارته الأخيرة إلى اليونان.
وأكد "الباز"، أن الرئيس السيسي لا يركن للراحة أبدا، ويخرج ويتفقد الأعمال والمشروعات ومستوى التنفيذ بنفسه، موضحًا أن الرئيس تحدث مع التنفيذيين حول المشروعات، وتكلم عن معدل الانجاز، وفي نفس الوقت طالبهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية، لأننا على أعتاب الموجة الثانية من كورونا.
وتابع: "احنا قدام إدارة لا تهدأ، وتواصل عملها طول الوقت، لأن جزء من أزماتنا في مصر أننا بنعمل مشروعات ونبدأ ننفذ بس هذه المشروعات تفتقد لعنصر المتابعة، والسيسي وضع سياسة جديدة في العمل وهي المتابعة الدائمة".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه توقع أن الرئيس السيسي لن يقوم بجولته المعتادة يوم الجمعة بسبب إرهاقه في زيارته الأخيرة إلى اليونان.
وأكد "الباز"، أن الرئيس السيسي لا يركن للراحة أبدا، ويخرج ويتفقد الأعمال والمشروعات ومستوى التنفيذ بنفسه، موضحًا أن الرئيس تحدث مع التنفيذيين حول المشروعات، وتكلم عن معدل الانجاز، وفي نفس الوقت طالبهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية، لأننا على أعتاب الموجة الثانية من كورونا.
وتابع: "احنا قدام إدارة لا تهدأ، وتواصل عملها طول الوقت، لأن جزء من أزماتنا في مصر أننا بنعمل مشروعات ونبدأ ننفذ بس هذه المشروعات تفتقد لعنصر المتابعة، والسيسي وضع سياسة جديدة في العمل وهي المتابعة الدائمة".