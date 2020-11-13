الباز: إصابة "صلاح" بكورونا خسارة للمنتخب (فيديو)

الباز: إصابة "صلاح" بكورونا خسارة للمنتخب (فيديو)
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:05 م
داليا الحسين
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كشف الإعلامي محمد الباز،، تفاصيل إصابة اللاعب محمد صلاح بفيروس كورونا، قبل مباراة توجو.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن اتحاد الكرة على صفحته الرسمية أعلن إصابة صلاح بكورونا، وبعدها حذف الخبر من الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، والآن عاد الاتحاد وأعلن نتيجة المسحة الثانية لصلاح، والتي أكدت إصابته بكورونا.
ولفت "الباز"، إلى أنه يتمنى الشفاء لصلاح، ومنوها أن إصابة صلاح خسارة كبيرة للمنتخب المصري في مباراته أمام توجو.
وتابع: "كلنا مقصرين، صلاح لما جه كان المفروض يدخل معسكر المنتخب 10 نوفمبر، لكنه أجل دخوله بسبب فرح شقيقه ناصر صلاح، وطبيعي جدا محمد ابن الريف المصري يحضر فرح أخوه، وللأسف لم يكن هناك التزام بالإجراءات الوفائية".
وتعرض النجم المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى للإصابة بفيروس كورونا، عقب خضوعه لمسحة جديدة ضمن صفوف المنتخب الوطنى.
وأصدر اتحاد الكرة بيان، قال خلاله أن المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم أظهرت إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.
وخضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين.
ويخضع نجمنا الدولى لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن اتحاد الكرة على صفحته الرسمية أعلن إصابة صلاح بكورونا، وبعدها حذف الخبر من الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، والآن عاد الاتحاد وأعلن نتيجة المسحة الثانية لصلاح، والتي أكدت إصابته بكورونا.
ولفت "الباز"، إلى أنه يتمنى الشفاء لصلاح، ومنوها أن إصابة صلاح خسارة كبيرة للمنتخب المصري في مباراته أمام توجو.
وتابع: "كلنا مقصرين، صلاح لما جه كان المفروض يدخل معسكر المنتخب 10 نوفمبر، لكنه أجل دخوله بسبب فرح شقيقه ناصر صلاح، وطبيعي جدا محمد ابن الريف المصري يحضر فرح أخوه، وللأسف لم يكن هناك التزام بالإجراءات الوفائية".
وتعرض النجم المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى للإصابة بفيروس كورونا، عقب خضوعه لمسحة جديدة ضمن صفوف المنتخب الوطنى.
وأصدر اتحاد الكرة بيان، قال خلاله أن المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم أظهرت إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.
وخضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين.
ويخضع نجمنا الدولى لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.