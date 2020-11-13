الباز: إصابة "صلاح" بكورونا خسارة للمنتخب (فيديو)



وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن اتحاد الكرة على صفحته الرسمية أعلن إصابة صلاح بكورونا، وبعدها حذف الخبر من الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، والآن عاد الاتحاد وأعلن نتيجة المسحة الثانية لصلاح، والتي أكدت إصابته بكورونا.



ولفت "الباز"، إلى أنه يتمنى الشفاء لصلاح، ومنوها أن إصابة صلاح خسارة كبيرة للمنتخب المصري في مباراته أمام توجو.



وتابع: "كلنا مقصرين، صلاح لما جه كان المفروض يدخل معسكر المنتخب 10 نوفمبر، لكنه أجل دخوله بسبب فرح شقيقه ناصر صلاح، وطبيعي جدا محمد ابن الريف المصري يحضر فرح أخوه، وللأسف لم يكن هناك التزام بالإجراءات الوفائية".



وتعرض النجم المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى للإصابة بفيروس كورونا، عقب خضوعه لمسحة جديدة ضمن صفوف المنتخب الوطنى.



وأصدر اتحاد الكرة بيان، قال خلاله أن المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم أظهرت إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.



وخضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين.



ويخضع نجمنا الدولى لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.



كشف الإعلامي محمد الباز،، تفاصيل إصابة اللاعب محمد صلاح بفيروس كورونا، قبل مباراة توجو.