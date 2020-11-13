تعرف على قرارات مجلس نادي الزمالك
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:02 م
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عقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعا ، مساء اليوم الجمعة بمقر النادي، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص النادي المختلفة في الفترة القادمة.
وأسفر اجتماع المجلس عن القرارات التالية:
- صرف جميع مستحقات اللاعبين.
- مناقشة استعداد الفريق لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.
- اعتماد إعارة رزاق سيسيه وبيع محمد عنتر وأحمد رفعت للمصري.
- كما ناقش مجلس الزمالك بعض الأمور الإدارية الخاصة بالنادي.
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي سيجمع الفريقين في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.
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