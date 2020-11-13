تعرف على قرارات مجلس نادي الزمالك

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعا ، مساء اليوم الجمعة بمقر النادي، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص النادي المختلفة في الفترة القادمة.





وأسفر اجتماع المجلس عن القرارات التالية:





- صرف جميع مستحقات اللاعبين.

- مناقشة استعداد الفريق لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

- اعتماد إعارة رزاق سيسيه وبيع محمد عنتر وأحمد رفعت للمصري.

- كما ناقش مجلس الزمالك بعض الأمور الإدارية الخاصة بالنادي.



