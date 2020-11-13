شاهد.. جماعة الإخوان تُعذب مواطنًا وتتسبب في بتر قدمه (فيديو)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عرض الإعلامي محمد موسى، استغاثة عم السيد محمد خليل إبراهيم، أحد أهالى محافظة الإسكندرية، بالمسئولين لمساعدته في علاجه بعد تعرضة للتعذيب على يد جماعة الإخوان الإرهابية مما أدي إلى بتر ساقة وعدم قدرته على الحركة.

وقال خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"،: "الجماعة المتطرفة خطفونى وعذبونى وعلقونى بالسلاسل الحديدية من قدمي، بسبب عملي لفترة بالقاعدة البحرية كعامل "صنايعى" عام 2013 واعتقدوا أنني حصلت على معلومات عسكرية، وتعرض لعمليات تعذيب ممنهجة دامت 8 أيام، أدت لضرر في ساقي وبترها، مما أدى إلى عدم قدرتي على الوقوف وممارسة عمله "صنايعى نقاشة".

وناشد المسؤلين بصرف معاش يعينة على أعباء الحياة وتركيب طرف صناعى للوقوف على قدمية مرة أخرى "أنا معيش أي فلوس عشان اجيب أي حاجة لنفسي ولا لعيالي".

كما ناشد "موسى" اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمساعدة عم السيد كي يستطيع العيش في حياة كريمة.

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