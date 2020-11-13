تطورات جديدة بشأن انتقال ديباي إلى برشلونة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن انتقال ممفيس ديباي نجم نادي ليون الفرنسي إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.

وأظهر نادي برشلونة رغبة كبيرة في التعاقد مع ديباي منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنه فشل في ذلك بسبب مطالب نادي ليون المبالغ فيها.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة لازال يريد ضم ديباي وسيفتح باب المفاوضات من جديد مع اللاعب وناديه الفترة المقبلة لمحاولة حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديباي يريد الانضمام إلى برشلونة بالفعل في الشتاء المقبل ومستعد لفعل أي شئ من أجل الانتقال إلى النادي في يناير.

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