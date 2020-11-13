أهلاوي أم زملكاوي ؟.. قناة الأهلي تكشف ميول محمد صلاح قبل نهائي أبطال أفريقيا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أثار محمد صلاح النجم الدولي لمنتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي جدلا كبيرا بشأن ميوله قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك آخر نوفمبر الجاري.

ميول محمد صلاح قبل نهائي أبطال أفريقيا

وصرح محمد صلاح في حفل تتويجه الأخير من قبل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم، أنه
لا يريد أن يكشف عن الفريق الذى يتمنى فوزه باللقب الأفريقي.

 من جانبه قال إبراهيم المنيسى مقدم برنامج ملك وكتابة الذى يذاع على قناة الأهلي الرسمية: "لا يهم صلاح اهلاوى ام زملكاوى ، فمهما كان انتماؤه فهو في النهاية لاعب مصري وفخر لمصر".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح كشف عن انتماؤه في فيديو قديم عبر قناة النهار، معترفا أنه يشجع نادي الزمالك، وذلك عندما كان لاعبا في بازل السويسري.

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