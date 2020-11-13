"مكافحة الإدمان" يكشف أكثر المواد المخدرة انتشارا في مصر (فيديو)

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قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، إن أكثر المواد المخدرة انتشارا "الترامادول" بنسبة 60% نظرا لتعلق هذا المخدر بمفاهيم مغلوطة مرتبطة بالقدرة الجنسية والنشاط، ثم يأتي الحشيش في المرتبة الثانية وهو المخدر الشعبي، بينما الاستروكس في المرتبة الثالثة.



وأضاف "عثمان"، خلال حوار عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج “المصري أفندي” على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، أن الفئات الاكثر عرضة للمخدرات هما السائقين بنسبة 24% وتدنت هذه النسبة خلال المرحلة الماضية بتكثيف الحملات، يليهم الحرفيين حيث تنتشر وسط تعاطي المخدرات بنسبة 19%، ثم فئة الطلاب.



آخر بحث تم اجراءاه على تعاطي الطلاب كان في عام 2018، وكانت نسبة التعاطي 7.7%، وفي التعليم الفني بحوالي 8.5%.

