"مكافحة الإدمان" يكشف أكثر المواد المخدرة انتشارا في مصر (فيديو)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، إن أكثر المواد المخدرة انتشارا "الترامادول" بنسبة 60% نظرا لتعلق هذا المخدر بمفاهيم مغلوطة مرتبطة بالقدرة الجنسية والنشاط، ثم يأتي الحشيش في المرتبة الثانية وهو المخدر الشعبي، بينما الاستروكس في المرتبة الثالثة. 

وأضاف "عثمان"، خلال حوار عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج “المصري أفندي” على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، أن الفئات الاكثر عرضة للمخدرات هما السائقين بنسبة 24% وتدنت هذه النسبة خلال المرحلة الماضية بتكثيف الحملات، يليهم الحرفيين حيث تنتشر وسط تعاطي المخدرات بنسبة 19%، ثم فئة الطلاب.

آخر بحث تم اجراءاه على تعاطي الطلاب كان في عام 2018، وكانت نسبة التعاطي 7.7%، وفي التعليم الفني بحوالي 8.5%.

أخبار تهمك

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق إلى زعيم الثغر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تعرف على قرارات مجلس نادي الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

منذ أقل من ساعتين

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

مرتضي منصور يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ 43 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 13 ساعة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ يوم

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ ساعة و 9 دقيقة

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

08:56 م

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

06:24 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض