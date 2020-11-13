محمد موسى: شرطة أردوغان تعتقل 35 معارضًا يوميًا

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استعرض الإعلامي محمد موسى تقرير المعارضة التركية الذي كشف عن عدد المعتقلين المعارضين لسياسات الرئيس الديكتاتور رجب طيب أردوغان خلال 5 سنوات مضت.



وقال "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن النظام التركي اعتقل نحو 63 ألف شخص خلال 5 سنوات بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، بمعدل اعتقال حوال 35 شخصًا يوميًا.



وأوضح على ماهر بشارير، نائب حزب الشعب الجمهوري التركي عن مدينة مرسين، أن عمليات الاعتقال بتهمة إهانة الرئيس، أو انتقاد السياسات الاقتصادية، منذ تولى أردوغان منصبه في 2014، وحتى نهاية عام 2019، ارتفعت إلى 63 ألفًا و41 شخصًا، منهم 9554 شخصًا صدر بحقهم أحكام مشددة بالسجن.

