موسى: 2 مليار دولار قيمة تمويلات القنوات الإرهابية في تركيا (فيديو)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إن قنوات الجماعة الإرهابية تشهد حالة من الصراع الخفي حول تقسيم التمويلات التي تصل إليها، رغبة من كل الأطراف في الحصول على النصيب الأكبر.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن التمويلات الخارجية التي تقدر بـ2 مليار دولار، تهدف دائما إلى التحريض ضد الدول المستقرة وعلى رأسها مصر، لإحداث حالة من الفوضى والفتنة بين الشعوب والحكومات.

وتابع محمد موسى: أن الخلاف حول التمويل لتلك القنوات الإرهابية فضح الخلافات بين القناتين أزمة (سوكة) الشهير بمحمد ناصر مذيع قناة مكملين، مع (نعناعة شو) الشهير بجو شو، واللي لاقت تلاسن كبير وصل لحد إهانتهم لبعض، والزج باسم أمير الإرهاب تميم في الموضوع عندما ذكره (سوكة) أثناء هجومه على (نعناعه شو).

وأردف: "التلاسن بين الطرفين ظهر أن تميم هو ممول قناة العربي الجديد اللي بيطلع عليها نعناعة شو، وكمان قال إن العربي الجديد مبيشوفهاش غير نعناعة شو وعزمي بشارة، ومعاهم خمسة كمان، وأن عزمي بشارة جاسوس وبيكره كل ما هو إسلامي، والأمير تميم بيصرف ويمول كل ده، يعني باختصار لما بيقعوا مع بعض لا عهد لهم ولا وعد."

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