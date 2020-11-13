"مكافحة المخدرات": أجرينا كشوفات على ربع مليون موظف.. فيديو

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قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، إن الصندوق اجرى كشف المخدرات على 250 الف موظف في الجهاز الاداري للدولة، كما استقبل أن الجهاز خلال الفترة الماضية 40 الف مريض ادمان من الكوادر العاملة في الجهاز الاداري للدولة، مضيفا: "تقدموا خوفا من تنفيذ حملات الكشف والتعاطي".



وأضاف "عثمان"، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج “المصري أفندي” على قناة "القاهرة والناس"، أن الصندوق يركز في عمله على العاملين في المرافق الحيوية التي تمس خدمات المصريين، لافتا إلى أن هناك 90 ألف شخص مدمن ترددوا على صندوق مكافحة الادمان خلال ال10 اشهر الماضية.



وتابع ر مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي: “كما اجرينا الكشف على 4 الاف سائق حافلات مدرسية سنويا”.





وأضاف بأنهم يعتمدون في التوعية على الشباب، وأن لديهم رابطة فيها 29 ألف شاب لتنفيذ أنشطة الوقاية في الجامعات، كما أن لديه أفرع في المستشفيات في 17 محافظة.



واستطرد: "لدينا خطة بحلول 2022 تتضمن ألا تكون هناك محافظة مصرية محرومة من علاج الادمان وفق المعايير الدولية".

