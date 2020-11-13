محمد موسى: أردوغان يسحب الجنسية التركية من المختلفين معه (فيديو)

Advertisements



قال الإعلامي محمد موسى إن الجيش المصري يقف دائما خلف الشعب، ويحميه ويحمي هذا الوطن بكل قوة وعزيمة.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن الجيش المصري جيش مهني، جيش ملك للشعب من الشعب وملك له، مش زي جيش الخرفان بتاع أردوغان ولا المرتزقة بتوع تميم اللي بيدفعلهم 2000 دولار".



وتابع: أن أردوغان يتغنى بالحريات من طوال الوقت، مضيفا: "هذا الأردوغان لم يحدث على مر التاريخ ان أتى رئيس لأي دولة في العالم بهذا الشكل، وأردوغان عمل في تركيا اللي معملهوش أتتاروك".



وأردف محمد موسى: "أن أردوغان حول تركيا إلى عزبة، ولا يستطيع أحدا أن يتحدث أو يفتح فمه"، موضحا: "أن أحد الصحفيين الأتراك الموجودين هنا في مصر رفض التحدث في مداخلة هاتفية خوفا من بطش أردوغان الذي يقوم بسحب الجنسيات من مواطنيه في حال الاختلاف معهم".



