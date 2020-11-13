راموس يجتمع ببيريز لحسم مستقبله مع ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن اجتماع مرتقب بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني وسيرجيو راموس نجم وقائد الفريق من أجل الحديث عن مستقبل قائد الملكي.





وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن بيريز سوف يجتمع مع راموس يوم الإثنين المقبل من أجل مناقشة قضية تجديد عقده مع الميرينجي.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن عقد راموس ينتهي مع ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي وأن بعض التقارير الصحفية كانت قد زعمت أن ريال مدريد لا ينوي تجديد عقد راموس البالغ من العمر 34 عامًا.





وألمح البرنامج الإسباني أن سيرجيو راموس يلعب في ريال مدريد منذ عام 2005 وخاض مع الملكي حتى الآن 660 مباراة وسجل 100 هدفًا وصنع 40 هدف آخرين وفاز بـ22 بطولة.







