عاجل - الكشف عن نتيجة المسحة الثانية لـ "محمد صلاح"





وأكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التي تدير شؤون اتحاد الكرة في تصرحيات تليفزيونية، أن صلاح تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد إيحابية المسحة الطبية الثانية التي أجراها.





وشدد رئيس اللجنة الخماسية على أن حالة صلاح المعنوية جيدة جدا، مؤكدا أنه لا يعانى من أى أعرض لفيروس "كوفيد - 19". المسبب فيروس كورونا.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتي أجراها الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والتي جاءت أيضًَا إيجابية، ليتأكد إصابته بالفيروس.