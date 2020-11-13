انفجار بولاية كونيتيكت الأمريكية يتسبب في مقتل شخصين

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن شخصين لقو حتفهم في انفجار وقع في مبنى صيانة بمستشفى شئون المحاربين القدامى بولاية كونيتيكت الأمريكية.

وقالت الشرطة في ولاية كونيتيكت الأمريكية في بيان اليوم الجمعة، إن مسئولين يحققون في بلاغ عن انفجار وقع في مركز طبي لقدامى المحاربين في وست هافن.

وأضافت الشرطة عبر موقع "تويتر"، أن محققين من وحدة الحرائق والمتفجرات توجهوا إلى الموقع لمساعدة رجال الإطفاء المحليين.

وقال روبرت ويلكي، وزير شؤون المحاربين القدامى في بيان: "تلقينا تقريرًا هذا الصباح عن وقوع انفجار في حرم ويست هافن التابع لنظام الرعاية الصحية في ولاية كونيتيكت، مما أدى إلى وفاة شخصين في منطقة رعاية لغير المرضى".

وصرح روبرت ويلكي بأنه لم يكن أي من الضحيتين من المرضى.

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