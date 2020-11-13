أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

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فاجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، جمهورها بالإعلان عن انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني.





وكتبت بسمة بوسيل استوري عبر صفحتها على انستجرام: "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.



وأضافت: أحب أعرفكم إني احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.



ولكن بعدما نشرت بسمة هذه الاستوري قامت بحذفها على الفور الأمر الذي أثار حالة من الجدل والحيرة بين صفوف متابعيها.