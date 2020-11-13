طنطا يواصل صفقاته استعدادا للقسم الثاني

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استعدادا لمنافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني يواصل نادي طنطا على قدم وساق التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين وضمهم للفريق الأول لكرة القدم قبيل إنطلاق مواجهات مجموعة القاهرة القناة.

ففي البداية تعاقد نادي طنطا مع اللاعب خالد شعبان، جناح نادي بوررتو، لتدعيم صفوف الفريق لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر، وأيضا اللاعب عبدالله شلبي مدافع المصري، لمدة موسمين، وسبق أن لعب "شلبي" المصري والمريخ وجمهورية شبين واخر موسمين منتخب السويس.



كما انهى فريق أبناء السيد البدوري إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي ليو، وحضر توقيع عقد رضا عبدالعال المدير الفني للفريق، وأخيرا تعاقد النادي مع اللاعب عبد الروؤف زيكو، مهاجم بلدية المحلة، لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر.



ومن المقرر أن يخوض طنطا وديتين قبل إنطلاق دوري القسم الثاني، الأولى تأتي أمام بيلا يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر نوفمبر الحالي، والثانية أمام كفر الشيخ يوم الخميس الموافق 19 من نفس الشهر.

