فريدة عثمان تحصد ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة

توجت فريدة عثمان لاعبة المنتخب المصري الأول للسباحة، بذهبية بطولة أمريكا المفتوحة، والتي تستضيفها جرينسبورو بولاية نورث كارولينا في الفترة بين 12 وحتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.





وحصدت فريدة عثمان الميدالية الذهبية عقب فوزها بسباق 50 متر حرة بزمن قدره 10ر25 ثانية.





ومن المقرر، أن تشارك فريدة عثمان في سباقات 100 م حرة و100م فراشة، حيث ستلعب سباق 100م فراشة مساء اليوم أيضًا، على أن تخوض سباق 100م حرة غدًا.





وتمتلك فريدة عثمان مسيرة حافلة مع منتخب مصر، فهي أول لاعبة مصرية تحصل على برونزية بطولة العالم للكبار 2017 وكررت ذلك عام 2019، وتستعد حالياً للتأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



