عودة الإستقرار داخل نادي شبان قنا والزين مستمر بقيادة الفريق الأول

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
نورهان ذكي
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عدل كمال الزين، المدير الفني بشبان قنا عن الإستقالة التي تقدم بها مساء أمس عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد اختلافات بوجهات النظر مع مجلس إدارة النادي حول قيد القائمة الأولى للفريق.
وقال الزين، خلال تصريحاته للفجر الرياضي، تراجعت عن الإستقالة بعد التوصل لحل مع مجلس الإدارة حول قيد بعض اللاعبين بقائمة الفريق الأولى وإعطائي كافة الصلاحيات لقيادة الفريق الأول دون تدخل من المجلس.
وتابع الزين اللاعبين اللذين لم يقيدوا بالقائمة الأولى سيتم ضمهم بالقائمة الثانية لحاجة الفريق له خلال الفترة المقبلة وخلال منافسات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.
ويذكر أن شبان قنا اوقعته قرعة دوري القسم الثاني عن مجموعة الصعيد أمام أسمنت أسيوط بإفتتاحية الموسم الجديد على أن تقام المباراة يوم 25 من شهر نوفمبر الحالي.
واختتم شبان قنا موسمه الماضي ضمن المربع الذهبي بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني خلفا للبنك الأهلي، بني سويف، ونادي الألومنيوم.

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