"في عنينا".. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول حالة محمد صلاح الصحية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، تفاصيل إصابة محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونجم ليفربول، بفيروس كورونا.

وقال "الجنايني"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إنه تم عمل مسحة لمحمد صلاح وظهرت إيجابية إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ولم تظهر عليه أية أعراض.

وأضاف أنه تم إبلاغ نادي ليفربول بحالة محمد صلاح، وأن حالة محمد صلاح مطمئنة، وسيبقى في القاهرة لحين تحول نتيجة المسحة إلى سلبية، معلقًا: "محمد صلاح في عنينا وفي عين بلده"، لافتًا إلى أنه تم عمل مسحة لجميع لاعبي المنتخب.

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