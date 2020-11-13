طبيب مصري يكشف موعد إعلان نتائج اللقاح الروسي "سبوتنك"







وأشار "أمين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه من المقرر أن تعلن التجارب السريرية للقاح "سبوتنك " التي أجريت على 40 ألف متطوع منتصف الشهر الجاري، فضلا على أن لقاح معهد "فيكتور" حصل على الرخصة للتصنيع.





وأوضح أن الفرق بين لقاح "فيكتور"، و"سبوتنك v"، أن اللقاح الأول أن تجرى تجاربه على أشخاص فوق الستين عام.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100760 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.







وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.







وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و6417 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



كشف الدكتور أحمد سعد أمين، طبيب مصري بموسكو، أخر تفاصيل اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا، موضحا أن هناك لقاحين روسيين جاري العمل عليهما وهما اللقاح "سبوتنك v"، و"فيكتور".