رغم الانفصال بسمة بوسيل تحتفظ بصورها مع تامر حسني

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فاجئت بسمة بوسيل، منذ قليل جمهورها أنها انفصلت عن النجم عن النجم تامر حسني، منذ فترة بعد زواج دام لأكثر من 10 سنوات.



وكتبت بسمة بوسيل : "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".



وأضافت: "أحب أعرفكوا إن احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، ياريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة... بالتوفيق للجميع".





ورغم أن بسمة بوسيل، أكدت انفصالها عن تامر حسني، إلي أنها مازلت تحتفظ بصورها معاه لم تحذفها عبر موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير" إنستجرام "