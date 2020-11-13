نجم ريد بول سالزبورج مطلوب في ريال مدريد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع المجري دومينيك سزوبوسزلاي نجم خط وسط ريد بول سالزبورج النمساوي.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد يراقب عن كثب دومينيك سزوبوسزلاي البالغ من العمر 20 عامًا والذي ينتهي عقده في 2022.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن قيمة سزوبوسزلاي تقدر بحوالي 25 مليون يورو وترغب العديد من الأندية في التعاقد معه على رأسها ميلان ويوفنتوس الإيطاليين وآرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وآياكس الهولندي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن سزوبوسزلاي قاد منتخب بلاده المجر إلى نهائيات بطولة اليورو بعد أن سجل الهدف الثاني للمجر في مرمى أيسلندا في اللقاء الذي انتهى بفوز المجر بهدفين مقابل هدف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دومينيك سزوبوسزلاي يلعب في صفوف ريد بول منذ عام 2018 وخاض مع الفريق حتى الآن 74 مباراة في جميع البطولات وسجل 22 هدفًا وصنع 33 هدف آخرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ يوم

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

منذ أقل من نصف ساعة

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ أقل من ساعتين

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب

منذ 41 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق إلى زعيم الثغر

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة موسيماني أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

06:24 م

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب

08:40 م

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق إلى زعيم الثغر

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض