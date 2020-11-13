نجم ريد بول سالزبورج مطلوب في ريال مدريد
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:02 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع المجري دومينيك سزوبوسزلاي نجم خط وسط ريد بول سالزبورج النمساوي.
وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد يراقب عن كثب دومينيك سزوبوسزلاي البالغ من العمر 20 عامًا والذي ينتهي عقده في 2022.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن قيمة سزوبوسزلاي تقدر بحوالي 25 مليون يورو وترغب العديد من الأندية في التعاقد معه على رأسها ميلان ويوفنتوس الإيطاليين وآرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وآياكس الهولندي.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن سزوبوسزلاي قاد منتخب بلاده المجر إلى نهائيات بطولة اليورو بعد أن سجل الهدف الثاني للمجر في مرمى أيسلندا في اللقاء الذي انتهى بفوز المجر بهدفين مقابل هدف.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دومينيك سزوبوسزلاي يلعب في صفوف ريد بول منذ عام 2018 وخاض مع الفريق حتى الآن 74 مباراة في جميع البطولات وسجل 22 هدفًا وصنع 33 هدف آخرين.
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