لأول مرة مي عمر تقدم ديو مع محمود الليثي.. التفاصيل

Advertisements

تقدم الفنانة مى عمر، لأول مرة أغنية بمشاركة محمود الليثى، بعنوان "بعد حبة حبة"، تقدمها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، وهى من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع نادر حمدى.



مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقه، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.



يذكر أن مى عمر شاركت مؤخرا فى مسلسل "الفتوة"، والذى قدمت خلاله دور البطولة النسائية أمام ياسر جلال، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى.