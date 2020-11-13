عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

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أعلنت بسمة بوسيل، انفصالها عن المطرب تامر حسني، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث قامت "بوسيل" بنشر استورى عبر "انستجرام" وكتبت فيها قائلة:" لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه انه مش بيهملى احترام سواء في صور او فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتلى اى حاجه عشان مش فارقلي اي صور".



وأضافت:" وكمان أحب أعرفكوا انى احنا بقالنا فترة منفصلين، وبنحضر اوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الاقل تبعتةلي انا اى حاجة، وبالتوفيق للجميع".



