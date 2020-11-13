عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:56 م
مصطفى فكيه
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أعلنت بسمة بوسيل، انفصالها عن المطرب تامر حسني، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
حيث قامت "بوسيل" بنشر استورى عبر "انستجرام" وكتبت فيها قائلة:" لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه انه مش بيهملى احترام سواء في صور او فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتلى اى حاجه عشان مش فارقلي اي صور".
وأضافت:" وكمان أحب أعرفكوا انى احنا بقالنا فترة منفصلين، وبنحضر اوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الاقل تبعتةلي انا اى حاجة، وبالتوفيق للجميع".
حيث قامت "بوسيل" بنشر استورى عبر "انستجرام" وكتبت فيها قائلة:" لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه انه مش بيهملى احترام سواء في صور او فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتلى اى حاجه عشان مش فارقلي اي صور".
وأضافت:" وكمان أحب أعرفكوا انى احنا بقالنا فترة منفصلين، وبنحضر اوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الاقل تبعتةلي انا اى حاجة، وبالتوفيق للجميع".
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