شاهد.. فضيحة جديدة لعائلة أردوغان (فيديو)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:45 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى إن هناك مكالمات مسجلة لدى السلطات التركية على هاتف رئيس جمعية الأعمال التركية الأذرية حسين بيوكفيرات، أثناء حديثه مع زعيم تنظيم القاعدة الملا محمد، واسمه الحقيقي محمد دوغان، بشأن الخطط وتحويلات الأموال.

وأضاف محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، "أن بيوكفيرات استمر في العمل بصفة غير رسمية"، موضحا "أنه استخدم العديد من الأسماء الحركية مثل عبد الرحمن وأبو أبرار، وتم ترحيله من أذربيجان بسبب أنشطة متطرفة في عام 2003 لكنه تمكن من العودة بعد سنوات قليلة"، وقد حوّل حوالي مليوني ليرة تركية لعمليات "تحشية جيلر".

وتابع: "بحسب الوثيقة ما بتقول، إنه على الرغم من توجيه الاتهام إلى الملا محمد ورفاقه ومحاكمتهم، إلا أن أردوغان بدأ في الدفاع عن الجماعة في عام 2014، وبدأت حملة إنقاذ الإرهابي الملا محمد لأول مرة من قبل صحيفة صباح التركية، المملوكة لعائلة أردوغان، في 13 مارس 2014".

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