شاهد.. فضيحة جديدة لعائلة أردوغان (فيديو)
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:45 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى إن هناك مكالمات مسجلة لدى السلطات التركية على هاتف رئيس جمعية الأعمال التركية الأذرية حسين بيوكفيرات، أثناء حديثه مع زعيم تنظيم القاعدة الملا محمد، واسمه الحقيقي محمد دوغان، بشأن الخطط وتحويلات الأموال.
وأضاف محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، "أن بيوكفيرات استمر في العمل بصفة غير رسمية"، موضحا "أنه استخدم العديد من الأسماء الحركية مثل عبد الرحمن وأبو أبرار، وتم ترحيله من أذربيجان بسبب أنشطة متطرفة في عام 2003 لكنه تمكن من العودة بعد سنوات قليلة"، وقد حوّل حوالي مليوني ليرة تركية لعمليات "تحشية جيلر".
وتابع: "بحسب الوثيقة ما بتقول، إنه على الرغم من توجيه الاتهام إلى الملا محمد ورفاقه ومحاكمتهم، إلا أن أردوغان بدأ في الدفاع عن الجماعة في عام 2014، وبدأت حملة إنقاذ الإرهابي الملا محمد لأول مرة من قبل صحيفة صباح التركية، المملوكة لعائلة أردوغان، في 13 مارس 2014".