وثائق سرية تفضح تورط أردوغان في دعم رموز تنظيم القاعدة بأذربيجان (فيديو)

وثائق سرية تفضح تورط أردوغان في دعم رموز تنظيم القاعدة بأذربيجان (فيديو)
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:40 م
أمنية فوزي
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كشف الإعلامي محمد موسى عن وثائق مسربة نشرها موقع "خط أحمر الإخباري"، تفيد بتورط النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، في مساعدة رموز تنظيم القاعدة الإرهابي في أذربيجان.
وقال محمد موسى في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن هذه الوثائق أفصحت عن دور رئيس جمعية الأعمال التركية الأذرية حسين بيوكفيرات، في تأسيس جمعية خيرية باسم مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية (IHH)، وهي في الأساس خلية تركية تابعة لتنظيم القاعدة في أذربيجان.
وأضاف محمد موسى،: "وفقًا للوثائق السرية اللي عرضها الموقع السويدي نورديك مونيتور، فإن بيوكفيرات، الممثل السابق لهيئة الإغاثة الإنسانية في القوقاز، أدار عمليات الهيئة تحت ذريعة العمل الخيري، ولكن ده كان ستار لاتصالاته بجماعة القاعدة التركية التي تسمى تحشية جيلر".