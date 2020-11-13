وثائق سرية تفضح تورط أردوغان في دعم رموز تنظيم القاعدة بأذربيجان (فيديو)

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كشف الإعلامي محمد موسى عن وثائق مسربة نشرها موقع "خط أحمر الإخباري"، تفيد بتورط النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، في مساعدة رموز تنظيم القاعدة الإرهابي في أذربيجان.



وقال محمد موسى في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن هذه الوثائق أفصحت عن دور رئيس جمعية الأعمال التركية الأذرية حسين بيوكفيرات، في تأسيس جمعية خيرية باسم مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية (IHH)، وهي في الأساس خلية تركية تابعة لتنظيم القاعدة في أذربيجان.



وأضاف محمد موسى،: "وفقًا للوثائق السرية اللي عرضها الموقع السويدي نورديك مونيتور، فإن بيوكفيرات، الممثل السابق لهيئة الإغاثة الإنسانية في القوقاز، أدار عمليات الهيئة تحت ذريعة العمل الخيري، ولكن ده كان ستار لاتصالاته بجماعة القاعدة التركية التي تسمى تحشية جيلر".



