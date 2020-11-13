عاجل.. أنباء عن انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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انتشرت من قليل أنباء عن انفصال المطرب تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



تعود قصة ارتباط النجم تامر حسنى بالمطربة المغربية بسمة بوسيل إلى ما بعد مشاركتها فى برنامج إستار أكاديمى فى النسخة السادسة منه، ووصولها للنهائيات، واحتلالها المركز الثانى، حيث نجحت فى تحقيق شهرة واسعة خصوصا فى المغرب وتعرفت بعدها على تامر حسنى أثناء تواجده هناك لإحياء حفل مهرجان موازيين، وكان هذا أول لقاء لها بتامر، ويتردد أنها كانت أعدت مسبقا لذلك اللقاء وطلبت وساطة بعض من أصدقائهما المشتركين أن يرتب لذلك اللقاء خصوصا أنها كانت من المعجبات بتامر حسنى.

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