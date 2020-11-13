فورين بوليسي: النمسا نجحت أوروبيا في مكافحة الإرهاب









تعرضت النمسا لهجوم إرهابي لكنها تعتبر نموذجا في التصدي للإرهاب بحسب مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.





ونجحت النمسا أوروبيا في مكافحة الإرهاب فرغم حادث فيينا المأساوي إلا أن الحكومة تحركت سريعا لمطاردة الإرهابيين وعناصر "الإسلام السياسي" الذين يشكلون غطاء للعناصر المتطرفة، بحسب ما نقلته قناة "مداد نيوز" السعودية.