فورين بوليسي: النمسا نجحت أوروبيا في مكافحة الإرهاب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
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تعرضت النمسا لهجوم إرهابي لكنها تعتبر نموذجا في التصدي للإرهاب بحسب مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية.

ونجحت النمسا أوروبيا في مكافحة الإرهاب فرغم حادث فيينا المأساوي إلا أن الحكومة تحركت سريعا لمطاردة الإرهابيين وعناصر "الإسلام السياسي" الذين يشكلون غطاء للعناصر المتطرفة، بحسب ما نقلته قناة "مداد نيوز" السعودية.
وتتخذ النمسا منذ 2015 إجراءات من شأنها مكافحة الإرهاب عبر حظر التمويل الأجنبي للمؤسسات الدينية وحظر رموز تنظيم الإخوان، وشرعت في إجراءات لإغلاق المساجد المتطرفة وطرد المتشددين وأنشأت مرصدا لـ"الإسلام السياسي" لتصبح نموذجا يحتذى به أوروبيا في مواجهة إرهاب تنظيم الإخوان.

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