البابا تواضروس: العنف غريب على مصر.. والعالم ينقصه الحب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
التقى اليوم الجمعة لبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بنادي روتاري فارس في المقر الباباوي بالكنيسة المرقسية في الإسكندرية.


وقد تحدث أن الوحدة الوطنية هي أهم ما تمتلكه مصر، وأن العنف غريب على مصر، مشيرًا إلى أن الدكتور جمال حمدان صاحب موسوعة مصر، كتب أن هذا الوطن لن يندثر عبر التاريخ، وأن هذا الوطن ابوه التاريخ وأمه الجغرافيا، ما يميز مصر أنها تمتلك حضارة وتاريخ غني، والإنسان المصري متميز.


وأضاف أن المصرييون عاشوا حضارة نهر النيل، كون مصر دولة المصب، وفنهر النيل يمثل القيمة الأولى في حياة المصريين، وأن التاريخ المصري لا يعرف العنف، وأن الفراعنة لم يتركوا سوى معابد ومقابر فسار الإنسان المصري بطبيعته محب التدين، لذلك أي عنف هو من الخارج.


وقال إن الكنيسة القبطية هي من علمت الرهبنة للعالم كله، فهي في مصر ومتدة لعدد كبير من دول العالم، مشيرا إلى أن مفتاح احتياجات الإنسان هو مفتاح الحب، وأن أحد أسباب انتشار العنف في العالم هو نقص الحب، حيث لم يتم تقديم الحب له داخل الأسرة، ومسؤوليتنا تقديم دعوة حب حقيقية للطفل الصغير داخل المدرسة وللشباب والفتيات.


وأضاف أن خدمة المجتمع أحد ضرورات مجتمعنا، وعلى العاملين في خدمة المجتمع إيصال رسالة الحب للجميع، مشيرًا إلى أن الحياة ليست "سوشيال ميديا" فقط، ولابد من التوعية لأبنائنا، فكما أن الشخص في حاجة لقضاء وقت في الاستعانة بالإنترنت في ممارسة العمل وغيره، فهو في حاجة أيضا لقضاء وقت لممارسة الرياضة وغيره لافتا إلى أن "السوشيال ميديا" تسببت في تدمير مجتمعات.

وفيما يخص أزمة نهر النيل، أكد أنه يجب أولا أن نحرص على الترشيد في استهلاك المياه والتوعية بأهمية "نقطة المياه" وأنها تساوي حياة، مشيرا إلى أنه فيما يخص قضية الإرهاب والعنف فإن "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، ومصر تنعم بالأمن والأمان والدولة على رأسها الرئيس السيسي يقومون بدورهم على أكمل وجه من أجل تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على النسيج المجتمعي وحفظ السلام.

ومن جانبه أشار المهندس هادر ميتو، رئيس لجنة المشروعات ورئيس سابق لروتاري فاروس، إلى أن الهدف من اللقاء مناقشة الأمور المتعلقة بخدمة المجتمع التي يقوم بها الروتاري في مجالات التعليم والصحة ومختلف الأنشطة؛ وتأكيدًا على أن الشعب المصري يعمل كنسيج واحد على مختلف المستويات والفئات لتحقيق الصالح العام.


أخبار تهمك

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 12 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة موسيماني أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب

منذ 42 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق إلى زعيم الثغر

منذ ساعة و 21 دقيقة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ يوم

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

منذ أقل من نصف ساعة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

06:24 م

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق إلى زعيم الثغر

08:01 م

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب

08:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض