الزمالك يُحدد موعد عودة عبد الشافي

حدد نادي الزمالك، موعد عودة ظهيره الأيسر محمد عبد الشافي مرة أخرى، عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به.





وتعرض عبد الشافي لإصابة قوية في الكتف خلال لقاء الأهلي والزمالك قي شهر أغسطس الماضي في الدوري، والتي انتهت بثلاثية مقابل هدف للقلعة البيضاء.





وأكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اللاعب سيعود مرة أخرى للفريق في اللقاء المقبل ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وشدد أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية، وأصبح جاهزاً لخوض مباراة القمة ضد الأهلي.





ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.



