رئيس الاتحاد السنغالي يترشح لرئاسة الكاف

أعلن أوغوستان سنغور، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القجم (كاف).





وقال سنغور الذي يعمل محامياً: "قدمت ملف ترشيحي واضعاً بالاعتبار الموعد النهائي لتقديم الترشيحات أمس (الخميس)، أنتظر الآن أن يقوم الاتحاد الأفريقي بنشر اللائحة"، دون المزيد من التعليقات.





وبات سنغور المرشح الخامس للانتخابات الرئاسية بعد الرئيس الحالي أحمد أحمد والموريتاني أحمد يحيى والإيفواري جاك أنوما والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي.





ويشغل سنغور الذي يرأس الاتحاد السنغالي منذ عام 2009، منصب عمدة غوريه، وهي جزيرة صغيرة يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة ورمز لتجارة الرقيق تقع قبالة العاصمة دكار، وهو أيضاً عضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي للعبة.





وشهدت ولايته لرئاسة الاتحاد السنغالي بلوغ منتخب بلاده بقيادة نجم ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر عام 2019 حيث خسر امام الجزائر صفر -1.



