حكيم يعلن عن تعاونه مع الموزع ساسو في عمل جديد

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أعلن المطرب الكبير حكيم، عن تعاونة مع الموزع اسلام ساسو، بعد نجاح أغنيته الأخيرة "صحاب أونطة" التي طور من خلالها موسيقي المهرجانات الشعبية على طريقته الخاصة.



حيث قام "حكيم" بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلاَ:" انتظرونى انا وساسو هنعمل مفاجأة جديدة هتعجبكم ".



في سياق منفصل، حقق النجم حكيم من خلال كليب أغنية "صحاب أونطة"، عدد من المشاهدات التي تخطيت المليون مشاهد بعد يومين فقط من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل، مدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.



يذكر أن حكيم سبق وتعاون مع أكبر صناع الموسيقى فى العالم، منهم الموزع كوينسى جونز، مكتشف مايكل جاكسون، نارادا مايكل وستيفى وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، جوموز وتوماس رمسيس من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامى من إنجلترا، بينما كانت آخر أعمال المخرج حسام الحسينى، كليب "تيك توك" مع النجم محمد رمضان، والذى طرحه خلال الفترة الماضية.



