حكيم يعلن عن تعاونه مع الموزع ساسو في عمل جديد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
أعلن المطرب الكبير حكيم، عن تعاونة مع الموزع اسلام ساسو، بعد نجاح أغنيته الأخيرة "صحاب أونطة" التي طور من خلالها موسيقي المهرجانات الشعبية على طريقته الخاصة.

حيث قام "حكيم" بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليها قائلاَ:" انتظرونى انا وساسو هنعمل مفاجأة جديدة هتعجبكم ".

في سياق منفصل، حقق النجم حكيم من خلال كليب أغنية "صحاب أونطة"، عدد من المشاهدات التي تخطيت المليون مشاهد بعد يومين فقط من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل، مدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.

يذكر أن حكيم سبق وتعاون مع أكبر صناع الموسيقى فى العالم، منهم الموزع كوينسى جونز، مكتشف مايكل جاكسون، نارادا مايكل وستيفى وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، جوموز وتوماس رمسيس من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامى من إنجلترا، بينما كانت آخر أعمال المخرج حسام الحسينى، كليب "تيك توك" مع النجم محمد رمضان، والذى طرحه خلال الفترة الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صحاب اونطة حكيم الكبر اسلام ساسو

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضي منصور يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الزمالك

منذ 43 دقيقة

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ ساعة و 9 دقيقة

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ يوم

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على قرارات مجلس نادي الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق إلى زعيم الثغر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

حكيم يحدث انقلابا في عالم المهرجانات الغنائية.. تعرف على التفاصيل

قريباً ..حكيم يطرح أغنيته الجديدة "صحاب أونطة"

حكيم يشوق متابعيه لأغنيته الجديدة "صحاب أونطة"

حكيم يعلن عن موعد عرض أعنيته الجديدة "صحاب أونطة"

بعد طرحها بساعات.. أغنية "صحاب أونطه" لـ حكيم تريند على الـ"يوتيوب"

حكيم يشعل موسم الصيف بـ "صحاب أونطة"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

08:56 م

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

06:24 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض