محمد موسى يحذر الشعب الليبي من الغزو القطري

Advertisements

حذر الإعلامي محمد موسي الشعب الليبي من الاحتلال القطري بعد إبرام اتفاقية بين وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير دفاع حكومة «الوفاق» الليبية، صلاح الدين علي النمروش، للتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات.



وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،: "خلينا نفتكر يا شعب ليبيا إن حكومة الوفاق وقعت اتفاقيات مشابها مع تركيا، الأمر الذي أسفر عن تمركز المرتزقة والجماعات المسلحة والقوات التركية المحتلة في الأراضي الليبية".



وأتم "موسى" قائلا: "يعني كدة من الآخر بدل ما ليبيا كانت محتلة احتلال عثماني بقت كمان محتلة احتلال قطري".

