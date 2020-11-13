محمد موسى يحذر الشعب الليبي من الغزو القطري

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
حذر الإعلامي محمد موسي الشعب الليبي من الاحتلال القطري بعد إبرام اتفاقية بين وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير دفاع حكومة «الوفاق» الليبية، صلاح الدين علي النمروش، للتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات.

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،: "خلينا نفتكر يا شعب ليبيا إن حكومة الوفاق وقعت اتفاقيات مشابها مع تركيا، الأمر الذي أسفر عن تمركز المرتزقة والجماعات المسلحة والقوات التركية المحتلة في الأراضي الليبية".

وأتم "موسى" قائلا: "يعني كدة من الآخر بدل ما ليبيا كانت محتلة احتلال عثماني بقت كمان محتلة احتلال قطري".

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب

منذ 40 دقيقة

مفاجأة موسيماني أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق إلى زعيم الثغر

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ أقل من ساعتين

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 13 ساعة

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ يوم

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

06:24 م

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارته لانتخابات مجلس النواب

08:40 م

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق إلى زعيم الثغر

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض