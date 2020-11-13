محمد موسى يطمئن جمهور محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

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طمأن الإعلامي محمد موسى، جمهور كورة القدم حول العالم بشأن إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وتابع "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن محمد صلاح خضع منذ قليل لمسحة كورونا جديدة وسط إجراءات احترازية للتأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة التى خضع لها أمس وجاءت إيجابية.



ولفت "موسى"، إلى أنه من المقرر أن تظهر نتيجة المسحة فجر غدا السبت لتحديد موقف "صلاح" من المشاركة مع الفراعنة أمام توجو فى الثامنة مساء غد باستاد القاهرة، بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

