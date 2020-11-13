محمد موسى يطمئن جمهور محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

محمد موسى يطمئن جمهور محمد صلاح بعد إصابته بكورونا
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:23 م
أمنية فوزي
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طمأن الإعلامي محمد موسى، جمهور كورة القدم حول العالم بشأن إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وتابع "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن محمد صلاح خضع منذ قليل لمسحة كورونا جديدة وسط إجراءات احترازية للتأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة التى خضع لها أمس وجاءت إيجابية.
ولفت "موسى"، إلى أنه من المقرر أن تظهر نتيجة المسحة فجر غدا السبت لتحديد موقف "صلاح" من المشاركة مع الفراعنة أمام توجو فى الثامنة مساء غد باستاد القاهرة، بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.
وتابع "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن محمد صلاح خضع منذ قليل لمسحة كورونا جديدة وسط إجراءات احترازية للتأكد من إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة التى خضع لها أمس وجاءت إيجابية.
ولفت "موسى"، إلى أنه من المقرر أن تظهر نتيجة المسحة فجر غدا السبت لتحديد موقف "صلاح" من المشاركة مع الفراعنة أمام توجو فى الثامنة مساء غد باستاد القاهرة، بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.