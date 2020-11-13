بكرى عن إصابة صلاح بكورونا: "ربنا هيعديها على خير بدعاء الغلابة"

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن بيانا صدر منذ قليل تحدث عن إصابة 3 لاعبين من المنتخب المصري لكرة القدم بفيروس كورونا وذكر اسم محمد صلاح بينهم..



وأعرب بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، عن أمنياته بالشفاء العاحل للفرعون المصري محمد صلاح، مردفا "يعتصرنا الألم ونحن نقول خبر إصابته ولكن بدعاء الغلابة ربنا هيعديها على خير".



وأردف بكري، أن المسحة الثانية لمحمد صلاح سوف يتم إجرائها له بعد قليل للتأكد من إصابته وكذلك معرفة مدى قدرته على المشاركة مع المنتخب في مباراة الغد.



وتعرض النجم المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى للإصابة بفيروس كورونا، عقب خضوعه لمسحة جديدة ضمن صفوف المنتخب الوطنى.



وأصدر اتحاد الكرة بيان، قال خلاله أن المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم أظهرت إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.



وخضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين.



ويخضع نجمنا الدولى لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.



