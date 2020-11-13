بعد إصابته بكورونا.. محمد موسى يكشف عن أبرز المخالطين لمحمد صلاح
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:18 م
أمنية فوزي
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ناشد الإعلامي محمد موسى جميع المخالطين لـ محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى ضرورة الخضوع لفحص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لمنع انتشار الوباء.
وتابع "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،: "نتمنى السلامة والشفاء العاجل لنجم منتخبنا الذي رفع رأس مصر في جميع المحافل الدولية وجميع اللاعبين، منشدا الجميع بضرورة الحفاظ على الاجراءات الاحترازية".
وأضاف، أن هناك العديد من اللاعبين الذين خالطوا محمد صلاح من بينهم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وأحمد حسن كوكا ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية.