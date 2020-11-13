بعد إصابته بكورونا.. محمد موسى يكشف عن أبرز المخالطين لمحمد صلاح

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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ناشد الإعلامي محمد موسى جميع المخالطين لـ محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى ضرورة الخضوع لفحص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لمنع انتشار الوباء.

وتابع "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،: "نتمنى السلامة والشفاء العاجل لنجم منتخبنا الذي رفع رأس مصر في جميع المحافل الدولية وجميع اللاعبين، منشدا الجميع بضرورة الحفاظ على الاجراءات الاحترازية".

وأضاف، أن هناك العديد من اللاعبين الذين خالطوا محمد صلاح من بينهم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وأحمد حسن كوكا ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية.

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