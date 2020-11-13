بكري: السيسي يفاجئنا كالعادة بجولات لمواقع العمل بحراسة قليلة

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفاجئنا كالعادة بجولاته وزياراته للعديد من مواقع العمل ويتابع بصبر ودأب ويتجول من منطقة لأخرى بحراسة قليلة.



وتابع بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "السيسي" يخرج في المساء ويمضي في شوارع القاهرة والمناطق القريبة ويتابع كل كبيرة وصغيرة.



وأردف بكري، أن السيسي تفقد اليوم الجمعة، سير الأعمال التنفيذية للمخطط الشامل لإعادة تأهيل وتنمية منطقة المتحف المصري الكبير، وتحقيق الربط مع هضبة الاهرامات، وتوسعة طريق الواحات وتطوير تقاطعاته مع المحاور الرئيسية الأخرى.



واستطرد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي تفقد محور روض الفرج مرورا بمحور تحيا مصر الذي يربط غرب القاهرة بشرقها، واطلع الرئيس على أعمال تطوير محور المطرية الجديد، الذي يبدأ من ميدان ابن الحكم ليربط بين أحياء شرق القاهرة وسائر محافظات القاهرة الكبرى.



واختتم بكري، أن الرئيس تفقد محور الشهيد بشرق العاصمة وميدان محمد زكي، والطرق والكباري بكل من منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد اليوم الجمعة، مشروعات تطوير المحاور والكباري بمحافظتي القاهرة والجيزة.



