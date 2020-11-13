في ذكرى ميلادها.. تعرف على آلين داغر نجلة أشهر منتجة في السينما المصرية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة آلين داغر، الشهيرة بـ"منى" في أفلام السينما المصرية بزمن الفن الجميل.

واحدة من أشهر النجمات اللاتي قدمن دور الفتاة الشريرة، التي تدبر المكائد، فقد حصرها المنتجون في أدوار معينة.

ولدت بالعاصمة اللبنانية بيروت، في 23 نوفمبر 1923 اسمها الحقيقي إلين داغر، وهي ابنة المنتجة الكبيرة آسيا داغر، كما أن ابنة خالتها هي الفنانة ماري كويني.

هاجرت "إلين" مع والدتها المنتجة الشهيرة إلى مصر، عقب وفاة والدها، وقامت والدتها بإنشاء شركة إنتاج سينمائي تحمل اسم "لوتس فيلم".

عشقت إلين التمثيل، وأرادت دخول الفن، بعدما نصحها المقربون منها بتغيير اسمها إلى "منى"، حتى يكون قريبًا من الجمهور.

في عام 1944، خاضت منى أولى تجاربها السينمائية، بعد أن شاركت في بطولة فيلم "أما جنان"، أمام الفنان حسن فايق، والفنانة فردوس محمد.

توالت بعد ذلك أعمالها السينمائية، حيث قدمت عدد من الأفلام أبرزها "ست البيت"، "شاطئ الغرام"، "قدم الخير"، "أنا وحدي"، "آمال"، " الدنيا حلوة"، وغيرها من الأعمال.



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