إحباط محاولة تهريب وبيع صقر شاهين بمرسى علم (صور)

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تمكنت محميات البحر الاحمر بوزارة البيئة من احباط تهريب صقر شاهين بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994و تعديلاته واتفاقية سايتس للنواع المهددة بالانقراض بالتعاون مع شرطة مرسى علم.



وكانت محميات البحر الأحمر، قد تلقت اخطار من شرطة مدينة مرسى علم بضبط صقر بحوزة مجموعة من الاشخاص بغرض الاتجار فيه وتطلب معاينته من قبل المتخصصين بالحياة البرية بالمحميات بالبحر الأحمر.



وفور تلقى الاخطار اصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة من محمية وادى الجمال لمعاينة الصقر وبيان نوعه حيث اتضح انه صقر شاهين والذى يعد احد الأنواع المهددة بخطر الانقراض والمدرجة في لوائح الأنواع الممنوع الاتجار فيها للحفاظ عليها وقد تم اجراء كافة القياسات العلمية عليه لبيان حالته الصحية ونوعه حيث تبين انه ذكر بالغ من نوع Falco peregrinus ويحتاح للرعاية.



ومن جانبها اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد انه جارى حاليا معالجة ورعاية الصقر من قبل المختصين نظرا لتأثر حالته الصحية اثناء تهريبه على ان يتم اعادة إطلاقه فور استعادة قدرته على الحياة فى بيئته الطبيعية.





الجدير بالذكر أن الصقور تتعرض لضغط شديد من قبل الصيادين في أغلب أنحاء العالم وتقوم محميات البحر الاحمر سنويا بحملات للتصدى لعمليات الصيد والتهريب لها.