محمد موسى: الرئيس السيسي نعمة من الله (فيديو)

محمد موسى: الرئيس السيسي نعمة من الله (فيديو)
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:10 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل الكثير من المجهودات يوميا لمتابعة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الحكومة.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،: "ما يفعله الرئيس يجعلني أقول لكل المسؤولين في مصر، شوفوا الرئيس بيعمل إيه، وبيتابع بشكل يومي كل المشروعات بنفسه، وبيتحدث مع كل العاملين والفنيين، ولا يأخذ التقارير وهو في مكتبه".
وتابع: "الرئيس السيسي عايز يبني، عايز يعمل نهضة حديثة لبلده، ويؤسس لمصر الجديدة، الرئيس السيسي يعمل على كل المستويات، وهو نعمة من المولى عز وجل للشعب المصري".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد اليوم الجمعة، مشروعات تطوير المحاور والكباري بمحافظتي القاهرة والجيزة.