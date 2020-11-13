محمد موسى: الرئيس السيسي نعمة من الله (فيديو)

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قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل الكثير من المجهودات يوميا لمتابعة المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الحكومة.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،: "ما يفعله الرئيس يجعلني أقول لكل المسؤولين في مصر، شوفوا الرئيس بيعمل إيه، وبيتابع بشكل يومي كل المشروعات بنفسه، وبيتحدث مع كل العاملين والفنيين، ولا يأخذ التقارير وهو في مكتبه".



وتابع: "الرئيس السيسي عايز يبني، عايز يعمل نهضة حديثة لبلده، ويؤسس لمصر الجديدة، الرئيس السيسي يعمل على كل المستويات، وهو نعمة من المولى عز وجل للشعب المصري".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد اليوم الجمعة، مشروعات تطوير المحاور والكباري بمحافظتي القاهرة والجيزة.





