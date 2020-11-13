منتخب مصر يختتم تدريباته قبل مواجهة توجو
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:02 م
محمد جمال
Advertisements
اختتم منتخب مصر الأول مرانه اليوم الأخير قبل مواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها غدًا السبت على ستاد القاهرة الدولي.
وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من اَي أعراض، فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.
وخضع نجمنا الدولي للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع صلاح إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.