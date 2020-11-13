منتخب مصر يختتم تدريباته قبل مواجهة توجو





اختتم منتخب مصر الأول مرانه اليوم الأخير قبل مواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها غدًا السبت على ستاد القاهرة الدولي.





وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من اَي أعراض، فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.



