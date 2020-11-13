مانشستر يونايتد يخطط لعودة كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية برتغالية إسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يغري نجمه السابق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي من أجل العودة إلى قلعة أولد ترافورد في الموسم المقبل.





وشددت صحيفة ريكورد البرتغالية أن تقارير صحفية سابقة كانت قد زعمت أن يوفنتوس سيعرض رونالدو للبيع حتى يتخلص من راتبه المرتفع الذي يبلغ قدره 31 مليون يورو.





وأكدت الصحيفة البرتغالية أن مانشستر يونايتد قدم عرضًا رسميًا إلى خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو لإعادة الدون البرتغالي إلى قلعة الأولد ترافورد.





وألمحت الصحيفة البرتغالية أن عرض الشياطين الحمر لرونالدو ضخم على المستوى المالي وأن صاروخ ماديرا يدرس الأمر.





ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن كريستيان مارتن الصحفي في شبكة ESPN العالمية أنه وفقًا لمصادر في مانشستر وبورتو فإن مانشستر يونايتد أغرى رونالدو من أجل العودة إلى الشياطين الحمر في الموسم المقبل.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن رونالدو يدرس هذا العرض حاليًا وأن يوفنتوس مستعد للتفاوض على رحيل الدون البرتغالي في حال طلب الرحيل عن صفوف السيدة العجوز.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو يمتلك عقد مع يوفنتوس حتى صيف 2022 وكان يُنظر إليه كصفقة مهمة لنقل النادي إلى مستوى آخر لكن التأثير الاقتصادي لأزمة كورونا جعلت راتبه عبئًا ثقيلًا على السيدة العجوز.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عودة رونالدو إلى مانشستر يعتبر بمثابة الوفاء بعهد قديم عندما صرح في 2014 لوسائل الإعلام قائلاً :"أحب مانشستر، الجميع يعرف هذا والمان يونايتد في قلبي وجماهيره رائعة بشكل لا يصدق، أود العودة هناك يومًا ما".





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رونالدو قضى 6 سنوات في مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009 وحقق لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات وبطولة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة وأحرز 118 هدفًا في 292 مباراة قبل الانتقال إلى ريال مدريد مقابل 96 مليون يورو.



