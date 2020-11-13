غدا.. الرعاية الصحية تطلق مبادرتين صحيتين لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، غدًا، مبادرتين صحيتين (سكرك موترك؟ في إيدك تسيطر)، و(انتي السند)، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري والذي تحييه منظمة الصحة العالمية يوم 14 نوفمبر من كل عام.

وأشارت الدكتورة روفانا علي، المشرف العام على تسويق الخدمات والسياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المبادرة الأولى، (سكرك موترك؟ في إيدك تسيطر)، تستمر على مدار يومين 20201115،14، الأول بمستشفى الزهور والثاني بمستشفى السلام التابعين للهيئة ببورسعيد، حيث يتم في أماكن تم تخصيصها بمداخل هذه المستشفيات خلال اليومين تقديم خدمات تثقيفية وتوعوية عن مرض السكري ومضاعفاته، إلى جانب تقديم خدمات طبية أخرى لجميع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضافت د. روفانا علي، أن الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي المنظومة الجديدة من خلال هذه المبادرة تشمل إجراء تحليل سكر عشوائي لجميع المترددين على تلك الأماكن المخصصة بالمستشفيات سالفة الذكر، بالإضافة إلى قياس مستوى الضغط والكشف مع طبيب غدد صماء، وكذلك إجراء فحص قاع العين في حالة نتائج تحاليل السكري ذات الخطورة العالية بواسطة جهاز الأشعة المقطعية على العين OCT، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة في الأجهزة الطبية والصناعات الدوائية.

وتابعت د. روفانا علي، أن الخدمات التثقيفية والتوعوية لـ مبادرة (سكرك موترك؟ في إيدك تسيطر)، ستتم بالمشاركة بين فريق الصيدلة الإكلينيكية بجميع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وتضم مستشفيات "النصر التخصصي للأطفال، النساء والولادة التخصصي، الرمد التخصصي، التضامن، المبرة، الزهور، السلام"، وذلك في ظل رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية وإصرارها الدائم على تقديم أفضل مستوى خدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرة إلى أنه من خلال صفحتي الفيسبوك الرسمية للهيئة وفرع بورسعيد تم توجيه الدعوة إلى جميع منتفعي المنظومة الجديدة ببورسعيد بالمشاركة في فعاليات المبادرة للاطمئنان على صحتهم.

فيما أشارت د. رضوى إمام، المشرف العام على التوعية والإعلام بالهيئة، أن المبادرة الثانية (انتي السند) هي استكمال للمبادرة والتي كانت أطلقتها الهيئة سابقًا في الفترة من (١٩ -٢٢) أكتوبر الماضي، للكشف المبكر المجاني عن هشاشة العظام للسيدات فوق الأربعين عامًا من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال المستحضرات الدوائية الحيوية.

وأضافت د. رضوى إمام، أن استكمال مبادرة (انتي السند) جاء استجابة لرغبة بعض منتفعي المنظومة الجديدة ببورسعيد، موضحة أن خدمات المبادرة غدًا 14 نوفمبر 2020 تشمل الكشف المبكر عن أمراض هشاشة العظام لمرضى السكري من السيدات أو الرجال منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وكذلك السيدات فوق الأربعين عامًا من منتفعي المنظومة الجديدة بالمحافظة، كون تلك الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض هشاشة العظام.

وتابعت د. رضوى إمام أن الهيئة وجهت الدعوة من خلال صفحتي الفيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية وفرعها بورسعيد لتلك الفئات سالفة الذكر بالتوجه غدًا إلى مستشفيي الحياة بورفؤاد والتضامن التابعين للهيئة ببورسعيد لإجراء الكشف المبكر المجاني من خلال جهاز (أكيليس) لقياس هشاشة العظام والاطمئنان على صحتهم.

هذا، وأكد د. أحمد السبكي، أهمية هذه المبادرات الصحية في زيادة الوعي وتثقيف أفراد المجتمع البورسعيدي حول أهمية إجراء تغييرات إيجابية على نمط الحياة الصحية وضرورة الكشف المبكر على العوامل المرتبطة بالإصابة بالأمراض وخاصة المزمنة منها، اتساقًا مع مبدأ "الوقاية خير من العلاج"، مشيرًا إلى اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بإطلاق مبادرات صحية في إطار التزامها الكامل بتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لمنتفعي المنظومة الجديدة (مستقبل صحة مصر).
غدا.. الرعاية الصحية تطلق مبادرتين صحيتين لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد
غدا.. الرعاية الصحية تطلق مبادرتين صحيتين لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد
غدا.. الرعاية الصحية تطلق مبادرتين صحيتين لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد
غدا.. الرعاية الصحية تطلق مبادرتين صحيتين لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

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