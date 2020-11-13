استشاري علاقات أسرية: الرجل شريك الزوجة في نجاحها

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قال إيهاب معوض، استشاري علاقات أسرية، إن الرجل من الناحية الجينية دائما يرفض النصيحة من زوجته، ولهذا يجب عليها تقديم النصيحة له بشكل غير مباشر.



وتابع معوض خلال استضافته مع الإعلاميتين سالي حماد وإيمان يوسف في برنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن نجاح الزوجة يرجع إلى زوجها الذي وفر لها المناخ الجيد وساعدها على تحقيق أهدافها، مردفا "الرجل شريك في نجاح المرأة".



ولفت إيهاب معوض، استشاري علاقات أسرية، إلى أن لقب "جوز الست" ظهر في الصحافة الروسية في 1980، وكان المقصود منه مارجريت تاتشر.

