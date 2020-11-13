استشاري علاقات أسرية: الرجل شريك الزوجة في نجاحها

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال إيهاب معوض، استشاري علاقات أسرية، إن الرجل من الناحية الجينية دائما يرفض النصيحة من زوجته، ولهذا يجب عليها تقديم النصيحة له بشكل غير مباشر.

وتابع معوض خلال استضافته مع الإعلاميتين سالي حماد وإيمان يوسف في برنامج "3 ستات" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، أن نجاح الزوجة يرجع إلى زوجها الذي وفر لها المناخ الجيد وساعدها على تحقيق أهدافها، مردفا "الرجل شريك في نجاح المرأة".

ولفت إيهاب معوض، استشاري علاقات أسرية، إلى أن لقب "جوز الست" ظهر في الصحافة الروسية في 1980، وكان المقصود منه مارجريت تاتشر.

أخبار تهمك

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 17 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يُحدد بديل صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

خاص.. موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع الصفقة المنتظرة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ يوم

ننشر صفقات فاركو استعداداً لدوري القسم الثاني

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة موسيماني أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

خسارة سيراميكا من الداخلية ودياً

منذ نصف ساعة

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وبيراميدز

07:00 م

الموت يفُجع محمد صبحي

01:25 م

عاجل - إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

05:03 م

الزمالك يحسم 3 صفقات من العيار الثقيل

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض