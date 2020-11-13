بعد زيادة الإصابات.. هل تتجه الدول للغلق الكلي؟.. الصحة العالمية تجيب







وأشارت "طلعت"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه حال تطبيق الغلق في دول وإعادة الفتح مرة الأخرى تعود الإعداد إلى الزيادة مرة أخرى، موضحة أن منظمة الصحة العالمية لا تنصح بالغلق الكلي حفاظا على الوضع الاقتصادي للشعوب والدول.



وأوضحت أنه يمكن غلق مكان ما، أو مدرسة بشكل جزئي لزيادة حالات الإصابة بهم، وذلك وفقا للبيانات الوبائية في كل دولة، منوهة بأنه لا يجب أن تلجأ الدول للغلق إلا في حالة زيادة الحالات بشكل أكبر من قدرة النظام الصحي.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100760 حالة حتى أمس.







وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.







وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.







وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و6417 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



عقبت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، على فائدة تطبيق الغلق الكلي في مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الغلق الكلي يعطي فرصة للمؤسسات الصحية لمواجهة زيادة أعداد الإصابة، ولكنه لا يسيطر على انتشار الفيروس.