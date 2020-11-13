"كابينة دوكو على مساحة 100 مترا".. إخماد حريق هائل اندلع بقطعة أرض بأبو النمرس

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقا إندلع في "كابينة دوكو" بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من قطعة أرض بقرية المنوات، التابعة لمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إطفاء الجنوب، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي تبين نشوب الحريق في "كابينة دوكو" المخصصة لرش السيارات بقطعة أرض على مساحة 400 متر،، والكابينة مبناه على مساحة 100 مترا، وتمكنت محاولات قوات الحماية المدنية من اخماد النيران، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

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