أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:31 م
علي خلاف
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يترقب عشاق ومحبو الأهلي، تعاقد مسؤولو القلعة الحمراء مع المهاجم الأوروجواياني جاستن سيرينو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز الجنوب إفريقي.
مفاوضات الأهلي مع جاستن سيرينو
تحدثت تقارير صحفية جنوب إفريقية عن اقتراب مسؤولو النادي الأهلي، من حسم صفقة سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي، لمدة ثلاثة مواسم.
وأوضحت التقارير أن قيمة صفقة سيرينو، ستكلف خزائن النادي الأهلي، ثلاثة ملايين دولار أمريكي.
ويجيد سيرينو اللعب كمهاجم صريح أو على الجناين، حيث يبلغ من العمر 29 عامًا، وأظهر تألقًا كبيرًا مع صنداونز في دوري أبطال أفريقيا على مدار العامين الماضيين.
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